VfB Stuttgart: Ticket-Chance für Nicht-Mitglieder – freier Verkauf läuft
1
Die nächsten Heimspiele des VfB sind noch nicht ausverkauft. Foto: Baumann/Volker Mueller

Für die Spiele gegen Eintracht Frankfurt und Union Berlin können auch Nicht-Mitglieder Karten erwerben. Es gibt noch nebeneinanderliegende Sitzplätze.

Die ersten Heimspiele des Jahres nahen. In der kommenden Woche wird der VfB Stuttgart gleich zweimal vor eigenem Publikum antreten, wenn er zunächst am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker) Eintracht Frankfurt und dann am Sonntag, 18. Januar (15.30 Uhr) Union Berlin empfängt. Bei beiden Partien bietet sich Fans nun eine seltene Gelegenheit: Es können Tickets im freien Verkauf erworben werden.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Schiedsrichter-Gespann steht fest

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

In aller Regel sind die Karten für die Spiele des VfB bereits nach dem Mitgliederverkauf ausnahmslos vergriffen. Das war hier aber nicht der Fall, weshalb die Stuttgarter am Donnerstag jeweils auf einen freien Verkauf umstellten.

Zur Verfügung stehen noch nebeneinanderliegende Sitzplätze – vornehmlich im seitlichen Bereich der Gegengerade in der Nähe des Gästebereichs für 70 Euro. Einzelne Karten sind auch auf der Haupttribüne und im Familienblock in der Untertürkheimer Kurve erhältlich.

 