Es gibt nicht Schlimmeres für einen Stürmer, als aus einem Lauf heraus gerissen zu werden. Diese Erfahrung musste Thomas Kastanaras im Mai machen. Nachdem er Anfang des Jahres nah an der ersten Elf der Profis war und zu Einsätzen kam, war er ab März eine Konstante bei der U21 in der Regionalliga. Vier Tore und eine Vorlage in acht Einsätzen standen zu Buche, ehe ein Mittelfußbruch seine Saison abrupt beendete. Die letzten drei Saisonspiele mussten ohne ihn stattfinden.

Eine Operation war die Folge. Kastanaras bekam eine Schraube eingesetzt. Diese Maßnahme ist optimal verlaufen, seitdem schuftet der Nachwuchsstürmer in der Reha-Welt an seinem Comeback. Sogar leichte Laufeinheiten auf einem Spezialgerät, welches das Körpereigengewicht des Läufers reduziert, waren schon möglich. Nun steht der nächste Meilenstein an – die Rückkehr ins Lauftraining ohne Schutzmaßnahmen an der frischen Luft. Das soll in der kommenden Woche passieren. Wann Kastanaras wieder ans Mannschaftstraining herangeführt oder gar eingegliedert werden kann, ist dagegen noch nicht abzusehen.