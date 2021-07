1 Waldemar Anton und seine Kollegen spielen am 7. August im Pokal. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Gegen wen der VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals antritt, ist noch nicht klar. Dafür steht nun aber das genaue Datum und die Uhrzeit fest.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bestreitet sein Erstrunden-Auswärtsspiel im DFB-Pokal am 7. August (15.30 Uhr). Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekanntgab. Wer als Vertreter des Berliner Fußballverbands gegen den VfB antritt, steht noch nicht fest.

Einen Tag später als die Schwaben steigt der SC Freiburg in die neue Pflichtspielsaison ein. Am 8. August (18.30 Uhr) muss der badische Bundesligist von Trainer Christian Streich beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ran. Die DFB-Pokal-Partie der TSG 1899 Hoffenheim beim Drittligisten FC Viktoria Köln wird am 9. August (18.30 Uhr) ausgetragen.