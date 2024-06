1 Stuttgarts Chris Führich (links) und Leverkusens Robert Andrich im Duell Foto: Pressefoto Baumann

Die Hoffnung auf ein Stuttgarter Heimspiel ist dahin – zum ersten Pflichtspiel der kommenden Saison geht es ins Rheinland. Beim VfB herrscht Unverständnis über die Wahl des Spielorts.









Der VfB Stuttgart spielt auswärts um den ersten Titel der Saison 2024/2025. Wie das DFL-Präsidium in seiner Sitzung am Donnerstag entschied, findet die Partie um den Supercup zwischen dem Deutschen Meister Bayer Leverkusen und dem VfB am 17. August in der BayArena statt. Anpfiff an jenem Samstagabend ist um 20.30 Uhr, Sat 1 überträgt die Partie live im Free-TV.