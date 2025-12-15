VfB Stuttgart: „Stuttgart kommt“ – erstmals hebt ein Flugzeug im VfB-Design ab

Erstmals gibt es ein mit dem VfB-Logo gekennzeichnetes Flugzeug. Bei der Vorstellung des Fliegers am Stuttgarter Flughafen posieren Legenden des VfB auf dem Rollfeld.
Großer Bahnhof am Stuttgarter Flughafen für den VfB: An Gate 114 wurde am Montagvormittag die Ankunft eines Fliegers von SunExpress gefeiert, der in neuem Design erscheint. „Stuttgart kommt“ prangt darauf sowie das Vereinslogo des Fußball-Bundesligisten. „Erstmals in der 132-jährigen Vereinsgeschichte gibt es ein Flugzeug, das mit dem VfB gebrandet ist“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle über den sogenannten VfB-Express, und meinte weiter, dass die Airline nun „VfB-Botschafter“ in ganz Europa sei.