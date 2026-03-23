VfB Stuttgart: Stuttgart bleibt stabil – und hat noch viel vor

Der VfB Stuttgart bleibt stabil – das ist in den Tagen nach dem Aus in Porto die wichtigere Nachricht im Vergleich zum Kantersieg in Augsburg, findet unser VfB-Reporter Philipp Maisel.
„Forza, Forza, Forza VfB“, sangen die VfB-Fans noch lange nach Abpfiff im Augsburger Stadion. Vor dem prallvollen Auswärtsblock hüpfte die Mannschaft auf und ab, während in der restlichen Arena die Besucher schon weit vor Spielende fluchtartig die Ränge verlassen hatten. Der VfB Stuttgart feiert in der Fuggerstadt einen kapitalen Auswärtssieg und liefert so die genau richtige Antwort auf das Ausscheiden von Porto.