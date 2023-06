1 Bisher prangt der Mercedes-Stern auf der Brust der Profis des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat in Porsche und MHP zwei neue Partner präsentiert und erläutert, in welchem Umfang Mercedes-Benz dabei bleibt. Ein Trikotsponsor fehlt dem Club nach wie vor – aber das ist nun eine gar nicht mehr so schlechte Nachricht.









Der Deal hat es in sich – auch finanziell. Rund 100 Millionen Euro ist das Bündnis wert, über das der VfB Stuttgart am Dienstagvormittag informierte. Die Mercedes-Benz Group AG bleibt Ankerinvestor und auch weiter Sponsoring-Partner in reduziertem Umfang. Die Porsche AG steigt als Sponsor und Investor ein. Und das Porsche-Tochterunternehmen MHP zahlt in den kommenden zehn Jahren für die Namensrechte am Stadion, auf die Mercedes verzichtet.