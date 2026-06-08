VfB Stuttgart: Sogar für Guirassy fließt noch Geld – die WM-Prämien des VfB

Die Stuttgarter erhalten von der Fifa eine Millionensumme, die je nach Turnierverlauf noch steigen kann. Alexander Nübel bildet aber einen Sonderfall. Die Zahlen im Detail.
So eine Weltmeisterschaft ist ja auch für die Clubs in der Heimat eine prestigeträchtige Sache. Erst recht, wenn sie so zahlreich vertreten sind wie der VfB Stuttgart bei der nun anstehenden Endrunde in Amerika. Alexander Nübel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Deniz Undav (alle Deutschland), Bilal El Khannouss (Marokko), Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina), Luca Jaquez (Schweiz) und Jeremy Arevalo (Ecuador) nehmen allesamt mit ihren Nationalmannschaften am anstehenden Mammut-Turnier teil – womit die bisherige Stuttgarter Bestmarke von sieben WM-Fahrern aus dem Jahr 2010 geknackt und um einen Akteur übertroffen ist.