VfB Stuttgart: So will Hoeneß in Hoffenheim spielen lassen

1 Auf wen der Trainer im Duell mit Hoffenheim setzen will, sehen Sie in der Bilderstrecke. Foto: Tom Weller/dpa Der VfB Stuttgart steht vor dem Duell gegen Hoffenheim, das wohl auch eine entscheidende Rolle im Kampf um die Königsklasse haben wird. Diese Aufstellung hat Hoeneß im Kopf.







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Änderungen auf sechs Positionen – Sebastian Hoeneß hat gegen den SV Werder Bremen die große Rotationsmaschine angeworfen. Auch gegen Hoffenheim sind wieder einige Wechsel zu erwarten. Zu erwarten ist aber auch, dass Hoeneß ab sofort auf seine beste Elf setzen wird, so er nicht zu wechseln gezwungen ist aufgrund von Sperren und Verletzungen. Denn das Saisonfinale steht bevor – das erste von vier noch ausstehenden Highlight-Spielen erwartet den VfB in Sinsheim an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker).