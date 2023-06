Der Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga war für den VfB Stuttgart vor allem finanziell von immenser Bedeutung – nicht zuletzt aufgrund der Einnahmen durch die TV-Vermarktung. 1,3 Milliarden Euro schüttet die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in der kommenden Saison an die 36 Proficlubs der ersten beiden Ligen aus, wobei gut eine Milliarde davon alleine an die 18 Bundesligisten geht.

Der „Kicker“ hat nun errechnet, wie sich die Summe auf die einzelnen Vereine verteilt. Die gute Nachricht aus VfB-Sicht: Er kann mit rund zwei Millionen Euro mehr rechnen als in der zurückliegenden Saison. Denn: Mit dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Heidenheim sind zwei Teams aufgestiegen, die in der relevanten Fünfjahreswertung klar hinter dem VfB liegen – im Gegensatz zu den Absteigern FC Schalke 04 und Hertha BSC.

Mit welchem Betrag kann der VfB in der Saison 2023/24 also rechnen? Und wo steht der Verein im Vergleich zu den anderen Bundesligisten? Sehen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.