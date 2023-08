Der Start in eine neue Spielzeit ist oft richtungsweisend für den Verlauf der weiteren Saison. Dementsprechend wichtig ist es, am ersten Spieltag gleich drei Punkte einzufahren.

Das gelang dem VfB Stuttgart in den vergangenen zehn Jahren ligaübergreifend jedoch nur dreimal, zweimal in der Zweiten Liga zwei und einmal in der Ersten Liga.

VfB zum Start gegen Bochum gefordert

Für einen Sieg zum Auftakt der Saison 2023/24 spricht, dass der VfB ein Heimspiel hat – denn alle Auftaktsiege der letzten zehn Jahre wurden zu Hause errungen. An diesem Samstag trifft der VfB in der MHP-Arena auf den VfL Bochum.

Wie die Stuttgarter seit der Saison 2013/14 in die neue Spielzeit starteten und auf welchem Platz sie am Ende landeten, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!