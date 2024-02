VfB Stuttgart: So lief der Start in die Trainingswoche

So lief der Start in die Trainingswoche

Wohl dem, der gute Assistenten hat. So fiel beim VfB Stuttgart am Dienstag das Fehlen von Sebastian Hoeneß nicht schwerer ins Gewicht. Der Cheftrainer hat sich einen Infekt eingefangen und muss deshalb für unbestimmte Zeit pausieren. Doch David Krecidlo und Malik Fathi kamen am Dienstag auch ohne Hoeneß zurecht. Routiniert spulten die beiden Co-Trainer die Einheit ab.