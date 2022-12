18 Bruno Labbadia gibt Anweisungen in der ersten Einheit unter seiner Regie. Weitere Bilder vom Training in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Baumann

Er ist zurück beim VfB Stuttgart: Nach der Pressekonferenz am Montagmittag stand die erste öffentliche Einheit unter Bruno Labbadia an. Wir waren dabei.















Rund 100 Fans des VfB Stuttgart wollten sich die erste Einheit unter der Regie des Rückkehrers nicht entgehen lassen. Sie standen also am Rande des Trainingsplatz, schauten und hörten zu, als Bruno Labbadia erstmals seit August 2013 wieder ein Training der VfB-Profis leitete. Mit dabei: Seine drei Co-Trainer, die er mitbrachte. Aber auch einige aus dem bisherigen Team um die Mannschaft.

Fünf Minuten lang hielt Labbadia noch einmal eine Ansprache an die Profis, denen er sich schon am Vormittag gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vorgestellt hatte. Günther Kern, der auch ein Rückkehrer nach Stuttgart ist, leitete danach das Aufwärmprogramm bei eisigen Temperaturen. Nicht mit dabei waren neben den WM-Fahrern Borna Sosa, Hiroki Ito (mit beiden hat Labbadia schon Nachrichten geschrieben) und Wataru Endo (mit ihm trifft sich der Coach am Dienstag) auch Chris Führich (Folgen von zwei Operationen), Silas Katompa (privater Termin) und Josha Vagnoman (individuelle Einheit).

Vom VfB II dagegen war Mattis Hoppe (19) dabei von der U 19 Samuele di Benedetto (17) und Leon Reichardt (18). Mit auf dem Platz stand auch Ömer Beyaz, der eigentlich an den SC Magdeburg ausgeliehen ist. Eventuell wird diese Leihe aber auch vorzeitig beendet.

Jede Minute soll genutzt werden

Dass er jede Minute der Vorbereitung nutzen will, zeigte Bruno Labbadia dann schon beim an sich eher lapidaren Fünf-gegen-zwei-Spielchen, als er sich immer wieder aktiv einbrachte. Er müsse, hatte er zuvor auf einer Pressekonferenz gesagt, schnell „ein Gefühl für die Mannschaft bekommen“. Nach kleineren Spielformen stand am Ende noch ein Trainingsmatch Elf gegen Elf auf dem Programm. Nach rund eineinhalb Stunden war das Training beendet. Danach schrieben Profis und Trainer noch Autogramme.

In den nächsten Tagen bestimmt der VfB noch mehr als bisher den Tagesablauf der VfB-Profis. Teils beginnt das Programm bereits um 7.30 Uhr auf dem Clubgelände. Gemeinsames Frühstück und Mittagessen stehen neben den Einheiten an, der neue Coach will so die Kommunikation untereinander stärken. „Darauf lege ich großen Wert“, sagte er.

Wir haben die Bilder vom ersten Training unter Bruno Labbadia in einer Bildergalerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.