Am Dienstag startet der Kartenverkauf für das Hinspiel in Stuttgart. Wer kann in welchen Zeitfenstern wie viele Tickets erwerben? Ein Überblick.

Am kommenden Donnerstag steigt für den VfB Stuttgart das Hinspiel in der Relegation – vor heimischer Kulisse und aller Voraussicht nach vor ausverkauftem Haus mit dann 48 000 Zuschauern. Wie aber kommt man an Tickets?

Dauerkarteninhaber müssen sich über diese Frage keine Gedanken machen, sie erhalten freien Eintritt. Mobile Karten sowie jene aus Plastik werden automatisch freigeschaltet. Wer eine Blockdauerkarte besitzt, erhält sein Ticket per Email.

Am Dienstag startet dann der Verkauf der verbleibenden Tickets. Als erstes sind die Offiziellen Fanclubs an der Reihe – in einem kurzen Zeitfenster zwischen 10 und 11 Uhr. Jeder Fanclub kann maximal fünf Eintrittskarten erwerben.

Um 12 Uhr am Dienstag sind dann die Mitglieder an der Reihe. Hier liegt das Limit bei zwei Tickets pro Mitglied. Auch Dauerkartenbesitzer haben hier nochmals die Möglichkeit, weitere zwei Tickets zu erhalten, sofern sie Mitglied sind.

Die Karten können entweder online gekauft werden oder vor Ort in einem der VfB-Fanshops: im VfB-Fancenter beim Stadion, im Breuningerland in Ludwigsburg und in der Tourist-Information in der Königstraße. Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage ist überall mit Wartezeiten zu rechnen. Einen freien Verkauf wird es nicht geben.