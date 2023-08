Die neue Saison in DFB-Pokal und Fußball-Bundesliga steht in den Startlöchern. Der Fußball wird bald wieder omnipräsent sein, auch im Fernsehen. Zahllose Anbieter teilen sich die Übertragungsrechte, nur ein kleiner Teil der Spiele ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Internetportal wettfreunde.net hat nun untersucht, welche Vereine in den vergangenen Jahren am häufigsten über die Mattscheibe im Free-TV liefen.

Wenig überraschend thront der FC Bayern München über allen. Der Rekordmeister und populärste deutsche Club wurde seit der Spielzeit 2017/18 insgesamt 40 mal im frei empfangbaren Fernsehen von ARD, ZDF, RTL, SAT 1 und Sport 1 übertragen. Mit einigem Abstand folgen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (je 24), RB Leipzig (18) und Borussia Mönchengladbach (14). Der VfB Stuttgart rangiert mit vier Auftritten im Jedermann-TV weit hinten.

Die Frequenz folgt klaren Kriterien. So entscheiden die Sender speziell im DFB-Pokal nach Popularität, weshalb der FC Bayern und Borussia Dortmund weit häufiger gezeigt werden als andere Clubs. Mannschaften wie Leipzig und Frankfurt waren durch ihre Erfolge in den europäischen Wettbewerben zwangsläufig häufiger zu sehen. Der VfB hatte große Auftritte zuletzt nur in der Relegation sowie im Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt.