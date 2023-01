23 Erst volle Konzentration, dann Regeneration – die Profis des VfB Stuttgart dürfen nun etwas durchschnaufen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der zwölfte Tag ist auch der letzte. An diesem Freitag endet für die Profis des VfB Stuttgart das Trainingslager in Marbella. Aus der spanischen Sonne reist der Tross der Weiß-Roten am Nachmittag über Frankfurt zurück nach Stuttgart. Zuvor steht noch eine letzte, eher regenerative, Laufeinheit am Morgen auf dem Programm.

Das Ende dieser Einheit markiert dann den Beginn einer kurzen Erholungsphase für die Mannschaft. „Wir haben viel Input gegeben“, sagte der Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag nach dem Test gegen Sparta Prag (0:2) und verwies nach intensiven Tagen und Wochen auf die Wichtigkeit der nun folgenden Regernation: „Entwicklung entsteht nur durch eine gewisse Ruhepause jetzt. Sonst wird das nicht funktionieren.“

Zwei Freie Tage in Stuttgart

Extrem wichtig seien daher auch die kommenden Tage in der Heimat, meinte Labbadia, der das weitere Programm im Anschluss an das Trainingslager auch mit dem Mannschaftsrat abgestimmt hat. Nach der Ankunft in Stuttgart am Freitagabend haben die Spieler zwei Tage frei.

Am Montag beginnt dann die direkte Vorbereitung auf den Start gegen den 1. FSV Mainz 05. Das Team, das sich bis Mittwoch ebenfalls in Marbella aufgehalten hatte, ist am 21. Januar (15.30 Uhr) zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena.