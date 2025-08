VfB Stuttgart: So fällt das Zwischenfazit von Sebastian Hoeneß aus

24 Zog nach dem Trainingslager ein Zwischenfazit: Sebastian Hoeneß. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel 24 Bilder - Fotostrecke öffnen Der VfB Stuttgart hat zwei Drittel der Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. Nach dem Testspiel gegen Toulouse ist es nun an der Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen.







Seit Anfang Juli bereitet sich der VfB Stuttgart auf die neue Saison vor. Die intensiven Tage von Rottach-Egern am Tegernsee bildeten den vorläufigen Höhepunkt der Sommervorbereitung. Es war das erste Trainingslager unter Sebastian Hoeneß, das auch wirklich durchgezogen werden konnte. Der Test gegen Toulouse FC (6:0) in Heimstetten bei München war daher fast schon etwas mehr als eine reine Standortbestimmung. Es war ein erster Vorgeschmack auf das, was ansteht: In knapp 14 Tagen wartet der Pflichtspielauftakt mit dem Supercup gegen den FC Bayern München. Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Wo steht die Mannschaft?