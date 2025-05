14 Heiko Gerber hat als Trainer der VfB-Frauen den zweiten Aufstieg geschafft. Foto: Pressefoto Baumann 14 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Frauen des VfB Stuttgart haben die Meisterschaft in der Regionalliga perfekt gemacht und spielen in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Was sagen die Beteiligten zum Erfolg?







Die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Am Sonntag machte das Team des Trainers Heiko Gerber die Regionalligameisterschaft mit einem 12:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg perfekt. Danach wurde ausgiebig mit der Meisterschale gefeiert.