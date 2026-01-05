VfB Stuttgart: Silas vor Wechsel – wie viel Geld fließen soll, wo noch ein Haken ist

Der VfB ist sich mit Mainz 05 über einen Wechsel einig, durch ist der Transfer aber noch nicht. Was offen ist – und wie hoch Ablöse und Gehaltseinsparungen für die Stuttgarter wären.

Dass Silas beim VfB Stuttgart als heißer Wechselkandidat gilt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Der Flügelstürmer kommt unter Trainer Sebastian Hoeneß kaum zum Einsatz und schaffte es gegen Ende des vergangenen Jahres über Wochen nicht einmal mehr in den Kader. Entsprechend aktiv sondiert die Spielerseite im laufenden Wintertransferfenster den Markt – wobei sich nun eine Lösung abzeichnet.

Der VfB würde das Gehalt von Silas einsparen

Derzeit sind die Rheinhessen Letzter mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Kader gilt aber stärker als der Tabellenplatz, sodass eine Aufholjagd unter dem neu verpflichteten Trainer Urs Fischer möglich scheint. Würde Silas für die Mainzer treffen und die Chancen auf den Ligaverbleib erhöhen, käme das demnach auch dem VfB zugute. Der Vertrag des Flügelstürmers läuft im Sommer aus, sodass der VfB in diesem Winter letztmals eine Ablöse kassieren könnte.

Im Mai 2024 erzielte Silas gegen Borussia Mönchengladbach per Solo das Tor des Monats. Foto: Pressefoto Baumann

Hinzu kommt in finanzieller Hinsicht: Der VfB würde sich in der zweiten Saisonhälfte das Gehalt des Kongolesen sparen. Da Silas seit seiner Vertragsverlängerung Anfang 2023 über ein gut dotiertes Arbeitspapier verfügt, bewegt sich der Betrag hier bei gut einer Million. In Summe könnte der Transfer also rund 2,5 Millionen Euro in die Stuttgarter Kassen spülen.

Einen Haken aber gibt es noch: Bislang besteht lediglich eine Einigung zwischen beiden Vereinen, nicht aber zwischen Silas und Mainz. Hier laufen derzeit die Gespräche – über das Gehalt, die sportliche Rolle, die Perspektiven.

Sollte es zu einer Einigung kommen, würde einer der dienstältesten Spieler die Stuttgarter verlassen. Seit 2019 kam Silas in 132 Pflichtspiel-Einsätzen für den VfB auf 35 Tore und gab zudem 21 Vorlagen. Nun stehen die Zeichen auf Trennung.