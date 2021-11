7 Mit dabei beim VfB-Training am Montag: Silas Katompa Mvumpa Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche in der letzten Länderspielpause des Jahres gestartet. Mit dabei war Silas Katompa Mvumpa, dessen Comeback sich weiter anbahnt. Drei weitere Spieler trainierten nur individuell.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat nach der Pleite gegen Arminia Bielefeld wieder das Training aufgenommen. Lediglich einen Tag Pause bekamen die Akteure nach dem Spielersatz- und Regenerationstraining am Sonntagmorgen.

Trainer Pellegrino Matarazzo konnte 12 Feldspieler und zwei Torhüter am Montagnachmittag um sich versammeln. Im Fokus der Einheit standen das Auflösen von Einwurfsituationen, die Co-Trainer Peter Perchthold mit einem kleinen Wettbewerb garnierte, bei dem die Teams Punkte sammeln konnten. Außerdem ging es um offensive Abläufe mit Torabschluss – bei einer Übungsform ließ es sich Trainer Matarazzo nicht nehmen, selbst als Verteidiger mitzumischen. Seine angebotene Wette verlor er. Matarazzo wettete gegen seine Spieler um 20 Liegestütze, dass sie kein Tor erzielen würden, wenn er verteidigt. Matarazzo musste pumpen.

Der sehnlichst zurückerwartete Silas Katompa Mvumpa nähert sich derweil seinem Comeback weiter an. Der Kongolese absolvierte die volle Einheit. Es scheint zumindest nicht unmöglich, dass er am Mittwoch zum Einsatz kommt und auch das vom Trainer angekündigte Pflichtspiel-Comeback mit einem Teileinsatz gegen Dortmund scheint eine Option zu sein.

Aus der Akademie waren anders als zuletzt in den Länderspielpausen keine Nachwuchsspieler dabei. Individuell arbeiteten drei Spieler. Während Daniel Didavi ausschließlich im Kraftraum arbeitete, trainierten Konstaninos Mavropanos und Erik Thommy mit Athletiktrainer Martin Franz gesondert auf dem Feld.

Weiter geht es für die VfB-Spieler am Dienstag mit der nächsten Einheit. Am Mittwoch steht dann das Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich an. Gespielt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab 15 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion. Die Züricher sind aktuell Tabellenzweiter der Schweizer Liga, haben aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden geholt. Trainer ist André Breitenreiter, der zuvor in Deutschland unter anderem bei Hannover, Schalke und Paderborn tätig war.