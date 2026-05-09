VfB Stuttgart: Setzt Sebastian Hoeneß auf Chema?

Wenn die Saison in ihre absolute Schlussphase geht, ist es Zeit, voll abzuliefern. Das weiß auch der Trainer. „Es wird ganz wichtig sein: Was bist du bereit, zu machen? Möglicherweise auch über Limits hinaus. Limits, die du dir vielleicht bisher gesteckt hast. Die sollten aber in diesem Spiel nicht mehr gelten“, sagt Sebastian Hoeneß vor der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr, Liveticker) an diesem Samstag.

Das Hinspiel mit der famosen 4:0-Halbzeit unterm Bayerkreuz spielt dabei keinerlei Rolle mehr. „Die Leverkusener haben sich weiterentwickelt. Auch bei uns gibt es Entwicklungen. Wir nehmen das Spiel aus der Hinrunde daher nicht als Blaupause“, gibt der Trainer Einblick in seine Überlegungen. Nur in einer Sache wird er schmallippig: wenn es um seine Aufstellung geht. Schließlich gilt es eine Schlüsselposition neu zu besetzen. Kapitän Atakan Karazor fällt gesperrt aus, wird die Spiele gegen Leverkusen und in Frankfurt verpassen.

„Ich möchte mir nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Es gibt Gedanken, Nikolas Nartey spielen zu lassen. Es gibt aber auch welche, die Chema in der Rolle sehen. Eines kann ich sicher sagen: Bei beiden Varianten habe ich ein sehr gutes Gefühl“, sagt Hoeneß nur vielsagend. Für wen sich der Trainer wohl entschieden hat und wer sonst auflaufen wird, sehen Sie in der Bilderstrecke.