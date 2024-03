VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Serie von Dauerbrenner Waldemar Anton reißt

1 Waldemar Anton laboriert noch an den Folgen eines Schlages auf den Oberschenkel. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Irgendwann endet auch die schönste Serie. Im Fall von Waldemar Anton hat das sehr lange gedauert, fast zwei Jahre: 63 Bundesliga-Partien in Folge absolvierte der Innenverteidiger für den VfB Stuttgart zuletzt – über drei Saisons hinweg stand er immer in der Startelf. Bis zum Freitagabend: Da stand Anton im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin zwar im Kader, aber nicht in der Anfangsformation. Der Grund: Er hatte vergangene Woche im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (3:2) einen Schlag auf den Oberschenkel erlitten, der ihn zum Kürzertreten zwang.