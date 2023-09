Am Dienstag sind VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und seine Mannen in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel in Mainz gestartet. Wir waren dabei.

Am Dienstag ging es übersichtlich zu auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Der Besucherstrom war nach dem Ende der Schulferien wieder auf Normalmaß reduziert, und auch auf dem Trainingsplatz herrschte nicht gerade Hochbetrieb.

Deniz Undav macht fast die komplette Einheit mit

16 Feldspieler und drei Torhüter starteten in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr). Die Nationalspieler Silas Katompa (Kongo), Woo-yeong Jeong (Südkorea), Hiroki Ito (Japan), Leonidas Stergiou (Schweiz), Jovan Milosevic (Serbien) kehren erst im Laufe der Woche zurück. Serhou Guirassy (Guinea) war nach 14 Stunden Flug bereits wieder wohl behalten in Stuttgart gelandet, stand aber noch nicht auf dem Trainingsplatz. Von den Nachwuchsspielern, die noch in der vergangenen Woche den Profikader aufgefüllt hatten, war am Dienstag keiner mehr dabei.

Dafür arbeitete ein lange Verletzter fleißig an seinem Comeback: Vier Wochen nach seiner Knieverletzung (Teilriss des Außenbandes) absolvierte Deniz Undav fast das komplette Mannschaftstraining. Möglicherweise ist er eine Option für einen Kaderplatz gegen Mainz. Die zuletzt angeschlagenen Pascal Stenzel, Fabian Bredlow und Atakan Karazor standen am Dienstag wieder voll im Saft. Einzig Josha Vagnoman trainierte nach seiner Ermüdungsreaktion im Mittelfuß weiter individuell.

