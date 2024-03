1 Befindet sich in Topform: Serhou Guirassy. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Stuttgarter Toptorjäger geht mit guten Voraussetzungen in das Saisonfinale, in dem es eine Menge zu erreichen gibt – für den VfB, aber auch für ihn persönlich.









So ausgeruht ist Serhou Guirassy schon lange nicht mehr in ein Spiel gegangen wie am Sonntag, wenn er mit dem VfB Stuttgart um 17.30 Uhr auf den 1. FC Heidenheim trifft. Zwei Wochen lang konnte der Torjäger in der zurückliegenden Länderspielpause mal so richtig durchschnaufen – für die sportlich bedeutungslosen Testspiele Guineas war er nicht nominiert, das Trainingspensum beim VfB blieb überschaubar, Krankheiten oder Verletzungen musste er auch nicht auskurieren wie immer mal wieder in der Vergangenheit. „Ich bin mir sicher, dass es ihm gut getan hat“, sagt auch der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß. Er erhoffe sich deshalb schon nochmal „einen Push“ beim Angreifer für die verbleibenden acht Saisonspiele.