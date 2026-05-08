VfB Stuttgart: Selbst zwei Siege reichen nicht sicher – so kommt der VfB in die Königsklasse

Das Rennen um den Einzug in die Champions League ist eng wie lange nicht. Ein Blick auf die Konstellation und die Herangehensweise des VfB vor dem wegweisenden Leverkusen-Spiel.
Dramatik im Saisonfinale? Das gab es beim VfB Stuttgart zuletzt ja eher selten. 2024 stand die Qualifikation für die Champions League bereits zwei Spieltage vor Schluss fest, 2025 war der Europa-Zug über die Liga-Platzierung zum selben Zeitpunkt de facto schon abgefahren. Jetzt aber ist alles anders. Wer den großen Nervenkitzel vermisst hat, erhält ihn dieses Jahr doppelt und dreifach. Im letzten Heimspiel der Saison kommt es für den VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen zum direkten Duell um den Einzug in die Königsklasse – und vieles, eigentlich alles, deutet auf eine Begegnung mit offenem Visier hin.