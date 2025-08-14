VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß plant mit Nick Woltemade gegen die Bayern

Der Stuttgarter Trainer äußert sich klar zu einem Einsatz des umworbenen Stürmers im Supercup am Samstag.
Nick Woltemade steht seit Wochen im Fokus, am Samstag aber dürfte die Aufmerksamkeit ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen: Um 20.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart im Supercup den FC Bayern, der sich in diesem Sommer um eine Verpflichtung des VfB-Angreifers bemüht. Womit aufgrund des Rummels zugleich eine Frage verbunden ist: Gibt es Überlegungen, Woltemade im direkten Duell erst einmal aus dem Scheinwerferlicht und aus der Anfangsformation zu nehmen?