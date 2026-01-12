VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß lüftet Jamie Lewelings Erfolgsgeheimnis

15 Es läuft: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (rechts) weiß, warum sich Jamie Leweling in starker Form befindet. Foto: Baumann 15 Bilder - Fotostrecke öffnen Mit seinen Toren und seiner Wucht überzeugt der Stürmer seit Monaten. Nun erklärt der Stuttgarter Chefcoach, wie es zu dieser Leistungssteigerung gekommen ist.







Link kopiert



Alle schwärmen nach dem 4:1-Erfolg in Leverkusen von Jamie Leweling. Von seinen fulminanten Treffern und seinen wuchtigen Antritten, von seinen gelungenen Torvorlagen und von seiner Bereitschaft auch nach hinten zu arbeiten. All diese Punkte begeistern in der Fußball-Bundesliga immer mehr Fachleute und Fans – und nun hat Sebastian Hoeneß beim Blick auf den formstarken Stürmer des VfB Stuttgart das Ganze vor dem Heimspiel an diesem Dienstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt um einen Faktor bereichert: die Persönlichkeit des 24-Jährigen.