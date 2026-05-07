VfB Stuttgart schaut hin: Fünfter Champions-League-Platz? Worauf es am Donnerstag ankommt

1 Erreicht der VfB Stuttgart die Champions League? Foto: IMAGO/Robin Rudel Der FC Bayern ist raus, die Hoffnungen im Kampf um einen zusätzlichen Königsklassen-Startplatz ruhen nun auf dem SC Freiburg. Die Einzelheiten.







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Der späte Treffer von Harry Kane gegen Paris Saint-Germain (1:1) könnte zumindest für die Bundesliga noch wichtig werden. Durch das Halbfinal-Aus von Bayern München sanken die Chancen auf einen weiteren Champions-League-Startplatz für die deutsche Eliteklasse zwar, da der SC Freiburg am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) aber noch um den Einzug ins Finale der Europa League kämpft, bleibt das Rennen im Ranking der Europäischen Fußball-Union (UEFA) offen.