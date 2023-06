Unfall nach Football-Veranstaltung Unbekannte lockern in Dietersweiler Radmuttern

Am Sonntag hat eine Autofahrerin auf der B 462 Richtung Villingendorf einen Reifen verloren. Ein oder mehrere Unbekannte hatten am Tag zuvor die Radmuttern gelöst, während der Skoda in Freudenstadt-Dietersweiler geparkt war.