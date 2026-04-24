VfB Stuttgart – SC Freiburg: Ein Abend für das Phrasenschwein

120 Minuten Spannung und Spektakel: Von diesem Abend in der MHP-Arena wird vieles im Gedächtnis bleiben – unter anderem diverse Fußball-Klischees.
Um 23.24 Uhr brachen alle Dämme. Die Stimmung in der MHP-Arena war den ganzen Abend über dem Anlass entsprechend. Dass das Halbfinale des DFB-Pokals gleichzeitig ein Baden-Württemberg-Derby ist, schien alle Beteiligten mit einem besonders großen Maß an Vorfreude zu erfüllen. Was der Last-Minute-Siegtreffer von Tiago Tomás besiegelte, wurde schon lange vorher deutlich: Dieser Abend würde in Erinnerung bleiben. Nicht zuletzt weil er – insbesondere aus Stuttgarter Sicht – einige Klischees dieses Wettbewerbs bediente.