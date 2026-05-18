VfB Stuttgart: Rochade Royal im Tor – wie der VfB mit seinen Keepern plant

Beim VfB Stuttgart steht zwischen den Pfosten ein Umbruch an. Wir zeigen auf, wie der VfB mit seinen Torhütern plant.
Der VfB Stuttgart und seine Torhüter – in der jüngst abgelaufenen Saison war das eine Erfolgsgeschichte. Alexander Nübel bei den Profis und Florian Hellstern bei der U 21 waren gesetzt, lieferten gute bis herausragende Arbeit ab. Waren ihre Stellvertreter gefragt, machten diese einen guten Job. Doch in der nun anstehenden Saison soll, beziehungsweise muss alles anders werden, was auch mit Personalentscheidungen zu tun hat, die nicht nur beim VfB getroffen wurden. Wir sortieren die Situation – so plant der Club mit seinen Keepern.