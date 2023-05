Saisonfinale, Heimspiel, Abstiegskampf: In dieser Konstellation gelang dem VfB in seiner Geschichte schon mehrfach die Bundesliga-Rettung – oft auf dramatische Weise. Wir blicken zurück.

Ein Sieg noch, dann wären alle Fragezeichen beseitigt: Gewinnt der VfB Stuttgart sein finales Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen die TSG Hoffenheim, spielt er auch in der kommenden Saison in der Bundesliga.

Der Druck ist groß – die jetzige Konstellation in der Vereinsgeschichte aber beileibe kein Novum. Schon mehrfach gingen die Stuttgarter in Abstiegsgefahr in ihr letztes Heimspiel, insgesamt fünfmal gab es vor den eigenen Fans letztlich auch ein Happy End.

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf die fünf wichtigen Heimsiege im Saisonfinale und die damaligen Hauptprotagonisten – von Hermann Ohlicher über Krassimir Balakov bis hin zu Wataru Endo. Viel Spaß beim Durchklicken.