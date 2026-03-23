15 Hat sich aufgrund seiner zuletzt starken Leistungen beim VfB die Nachnominierung in die DFB-Elf verdient: Tempodribbler Chris Führich. Foto: IMAGO/Nico Herbertz 15 Bilder - Fotostrecke öffnen Durch die nachnominierten Angelo Stiller und Chris Führich erhöht sich die Zahl der A-Nationalspieler des VfB auf zwölf. Auch bei der U21 haben die Stuttgarter zwei Eisen im Feuer.







Link kopiert



Seinen bisher letzten Auftritt im Dress der deutschen Fußball-Nationalelf hatte Chris Führich im November 2024 beim Spiel der Deutschen in der Nations League in der ungarischen Hauptstadt Budepest (1:1). Das war im Anschluss an das Aus bei der Heim-EM 2024 im Viertelfinale gegen Spanien. Danach wurde der Flügelspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt, fiel im Club in ein Leistungsloch.