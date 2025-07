VfB Stuttgart: Rechtsstreit mit Winamax könnte sich in die Länge ziehen

VfB Stuttgart auf Transfermarkt Dicht vor der Einigung? Giannis Konstantelias soll zum VfB kommen

Der VfB will Mittelfeldspieler Giannis Konstantelias, 22, von Paok Soliniki bis 2029 an sich binden. Noch hapert es beim Deal mit dem Nationalspieler an der Ablösesumme.