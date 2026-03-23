VfB Stuttgart räumt ab: Entscheidung gefallen – das sind Stuttgarts Sportler des Jahres

Nun sind auch Stuttgarts Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 gekürt. Im Kursaal wurden am Montagabend die Sieger in drei Kategorien verkündet. Der VfB Stuttgart räumte ab.

Die Entscheidung ist gefallen, die Siegerinnen und Sieger sind gekürt. Am Montagabend wurden im Kursaal in Bad Cannstatt Stuttgarts Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 geehrt. Aufgerufen wurden alle, die im vergangenen Jahr große sportliche Leistungen gebracht haben, besonders im Fokus standen die Gewinner in drei Kategorien – auch, wenn sie teils nicht live dabei sein konnten.

Bei den Männern und bei den Mannschaften gab es dabei Siege der Favoriten, offener war das Rennen bei den Frauen gewesen. Eine Fachkommission hatte im Vorfeld der Wahl je drei Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt. Alle, die zum Ehrungsabend vom Stuttgarter Sportamt eingeladen waren, konnten dann ihre Stimme für ihre Favoriten vergeben.

VfB stellt gleich mehrere Sieger

Bei den Männern sendete wie schon im Jahr zuvor Leo Neugebauer eine Video-Grußbotschaft in den Kursaal. Der Leichtathlet vom VfB Stuttgart, der in Leinfelden-Echterdingen aufgewachsen ist, kürte sich bei der Weltmeisterschaft in Tokio zum König der Athleten. Als Zehnkampf-Weltmeister gewann er auch schon die Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres. Nun legte er in seiner Heimat nach. Er siegte klar vor Turner Timo Eder und Ringer Lucas Lazogianis.

Bei den Frauen waren Sara-Joy Bauer (Judo) sowie die Leichtathletinnen Anjuli Knäsche und Sandrina Sprengel nominiert. Letztere machte das Rennen und sorgte so für einen Doppelsieg der Mehrkampfsparte. Sprengel, die seit Jahren in Stuttgart lebt und trainiert und seit Herbst dem VfB Stuttgart angehört, wurde bei der Leichtathletik-WM 2025 Fünfte im Siebenkampf – als jüngste Starterin im Weltklassefeld.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarts Sportlerin des Jahres Der Schock erweist sich für Sandrina Sprengel als Glücksfall Sandrina Sprengel ist Stuttgarts Sportlerin des Jahres 2025 – dabei hatte das vergangene Jahr für die Siebenkämpferin nicht gut begonnen. Im Nachhinein war genau das ein Glück.

Die Liste der Nominierten bei den Mannschaften führten die Fußballer des VfB Stuttgart an – kein Wunder nach dem Pokalsieg 2025. Aber: Das Rennen wurde dann knapper als erwartet. Nur zwei Stimmen bekamen die Kicker mehr als die Mixed-Staffel des SV Cannstatt, die bei der deutschen Schwimmmeisterschaft Gold gewonnen hat.