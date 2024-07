VfB Stuttgart: Prominent besetztes Jugendturnier beim VfB

1 Das Nachwuchsleistungszentrum des VfB. Auf dem Stuttgarter Clubgelände findet auch dieses Jahr wieder ein international besetztes Jugendturnier statt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der FC Barcelona kommt, das Finale läuft live im Fernsehen: Alle Informationen zum „Porsche Fußball Cup“ für U-15-Mannschaften Anfang September.









Nicht nur die Profis des VfB Stuttgart treffen in der kommenden Saison auf europäische Gegner, auch der internationale Nachwuchs wird beim Bundesligisten gastieren: Am 7. und 8. September findet auf dem Vereinsgelände in Bad Cannstatt der „Porsche Fußball Cup“ für U-15-Mannschaften statt. Das Teilnehmerfeld ist illuster, neben Gastgeber VfB und Titelverteidiger RB Salzburg sind auch der FC Bayern und der FC Barcelona am Start – ebenso wie Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg, der FC Erzgebirge Aue und die Stuttgarter Kickers.