VfB Stuttgart: Präsidentschaftskandidat des VfB mit spektakulärem Vorhaben

1 Pierre-Enric Steiger will Präsident des VfB Stuttgart werden und hat dazu ein Positionspapier verfasst. Foto:

Der Wahlausschuss des VfB hat das Kandidatenfeld für das Präsidentenamt und das Präsidium nominiert. Dabei wartet Pierre-Enric Steiger mit einer Überraschung auf.









Link kopiert



Der Wahlkampf beginnt. Denn nun hat der Wahlausschuss des VfB Stuttgart offiziell das Kandidatenfeld für das Präsidentenamt sowie die zwei weiteren Sitze im Vereinspräsidium bekannt gegeben. Bis zum 22. März bleibt den acht Personen Zeit, sich den Mitgliedern weiter bekannt zu machen und sich mit ihren Überzeugungen in Position zu bringen. Dann geht es während der Mitgliederversammlung in der Schleyerhalle an die zahlreichen Abstimmungen.