VfB Stuttgart: Präsident Allgaier kündigt VfB-Museum an

1 Dietmar Allgaier kündigt VfB-Museum an. Foto: Baumann Der VfB Stuttgart hat seinen Meisterhelden von 1950 einen würdigen Rahmen zum 75. Jubiläum der Meisterschaft bereitet. Präsident Dietmar Allgaier äußerte sich zum geplanten VfB-Museum.







Der VfB Stuttgart hat seinen Helden von 1950 und damit auch seinem ersten nationalen Titel einen würdigen Rahmen zum 75. Jubiläum der Meisterschaft bereitet. Am 25. Juni 1950 holten die Weiß-Roten mit einem 2:1-Sieg gegen Kickers Offenbach ihre ersten nationale Meisterschaften. Im Stadtpalais kam am Mittwochabend ein Teil der VfB-Familie zusammen. Nach eröffnenden Reden von VfB-Präsident Dietmar Allgaier, Stadtpalais-Leiter Dr. Torben Giese und Ordnungsbürgermeister Clemens Maier wurde ein rund einstündiger Film gezeigt, der die damaligen Ereignisse rund um das Finale gegen Kickers Offenbach in bewegenden, schwarz-weißen Bildern Revue passieren ließ. „Hinein“ lautete der Titel des Meisterschaftsfilms von 1950.