17 Orel Mangala (vorne) an diesem Dienstag bei der Trainingsarbeit. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das Comeback des Orel Mangala steht für die Partie in Frankfurt bevor. Der defensive Mittelfeldspieler konnte am Dienstag voll am VfB-Training teilnehmen. Was sonst noch auf dem Platz los war, erfahren Sie hier.

Stuttgart - Diese Pause dauert schon eine halbe Ewigkeit: Seinen vorerst letzten Auftritt im Dress des VfB Stuttgart hatte Orel Mangala Mitte März beim 2:0-Heimspielsieg über die TSG Hoffenheim. In dieser Partie musste der Belgier allerdings nach 43 Minuten mit einem Muskelfaserriss ausgewechselt werden – und es kam noch schlimmer. Kurz nach seiner Wiedereingliederung ins Teamtraining Anfang Juli zog sich der defensive Mittelfeldspieler erneut einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Mangala verpasste damit auch die EM, für die er sich Chancen auf eine Teilnahme ausgerechnet hatte.

Orel Mangala steht wieder voll im Saft

Doch die aktuell gute Nachricht lautet: Orel Mangala ist inzwischen wieder fit, er konnte auch am Training der VfB-Profis an diesem Dienstagnachmittag voll teilnehmen. Für einen Einsatz des schmerzlich vermissten Sechsers, der in Stuttgart trotz seines mit 23 Jahren noch jungen Alters bereits zur Führungskraft gereift ist, sieht es mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel des VfB nach der Länderspielpause am Sonntag, 12. September (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt also sehr gut aus. Geht weiterhin alles gut, steht das Comeback von Mangala also dicht bevor.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Stühlerücken im Aufsichtsrat des VfB

An diesem Dienstag stand für Mangala und die restlichen Nicht-Nationalspieler im VfB-Kader eine Trainingseinheit ohne Ball auf dem Programm. So wurden die Profis von Trainer Pellegrino Matarazzo in zwei Gruppen aufgeteilt, die abwechselnd im Kraftraum sowie bei Lauf- und Sprintübungen auf dem Platz ihrer Arbeit nachgingen.

Marmoushs Premiere auf dem VfB-Trainingsplatz

Mit dabei war auch der Wolfsburg-Neuzugang Omar Marmoush, der seinen Einstand auf dem VfB-Trainingsgelände gab. Bis zum Saisonende ist der junge Ägypter, 22, von den Niedersachsen ausgeliehen und soll als wendiger, dribbelstarker Stürmer das Offensivspiel der Stuttgarter beleben.

Impressionen von der aktuellen Trainingseinheit des VfB finden Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Duchklicken!