VfB Stuttgart: Ömer Beyaz gegen Alexandru Maxim – so lief das Duell in der Türkei

Beide haben nie zusammengespielt, beide trennen 13 Jahre Altersunterschied – der VfB Stuttgart aber verbindet sie: Alexandru Maxim (33) spielte zwischen 2013 und 2017 in Bad Cannstatt, Ömer Beyaz (20) sammelt derzeit als einer von sieben Stuttgarter Leihspielern Spielpraxis in der Türkei. Nun trafen die beiden offensiven Mittelfeldspieler mit ihren Vereinen direkt aufeinander.

Beyaz mit Hatayspor empfing am Mittwochnachmittag in der Süper Lig Maxim mit Gaziantep FK zum Nachbarschaftsduell: Die Städte der beiden Clubs, Antakya und Gaziantep, trennen im äußersten Süden der Türkei an der Grenze zu Syrien nur rund 150 Kilometer Luftlinie. Tabellarisch sind beide Clubs in dieser Saison ebenfalls eng beieinander im Abstiegskampf, was der Partie zusätzliche Brisanz verlieh.

Ömer Beyaz mit seinem ersten Einsatz über die volle Distanz

Ein Spektakel wurde es dann aber nicht: Das chancenarme Duell endete vor 25 000 Zuschauern torlos, Hatayspor hatte mit 58 Prozent Ballbesitz und 7:2 Torschüssen etwas mehr vom Spiel. Die beiden Profis mit Stuttgart-Bezug standen jeweils in der Startelf ihrer Mannschaft, Beyaz spielte dabei zum ersten Mal in dieser Saison über die vollen 90 Minuten durch. Durch das Unentschieden steht sein Team Hatayspor mit zwei Punkten Puffer zur Abstiegszone auf Rang 16 der Süper Lig, Gaziantep liegt knapp davor auf Rang 14.

Maxim ist in dieser Saison als Stammspieler gesetzt und steht bislang bei zwei Toren sowie zwei Vorlagen. Beyaz kam nach einem schwierigen Start zuletzt häufiger von Beginn an zum Einsatz, wartet aber noch auf eine Torbeteiligung. Die Zukunft der beiden Techniker ist offen: Ihre Verträge in der Türkei enden jeweils in diesem Sommer.