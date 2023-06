Logisch, der Brustring darf auch diesmal nicht fehlen. Grundsätzlich in traditionellem Design präsentiert sich der VfB Stuttgart auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Das neue Heimtrikot ist nun vorgestellt worden und kann auch erworben werden. 5000 Stück werden davon verkauft, das Trikot kostet 84,99 Euro.

Die Besonderheit: Noch fehlt Schriftzug und/oder Logo des neuen Hauptsponsors. Die Suche nach einem Nachfolger der Mercedes-Benz-Bank (Vertrag ist ausgelaufen) ist noch im Gange, soll aber spätestens bis zum ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison abgeschlossen sein. Gerade dieses Shirt ohne Sponsorenlogo könnte bei den Fans extrem begehrt sein. „Ich bin sicher, dass es unseren Fans gefallen wird und einige Trikotrekorde der vergangenen Jahre ins Wanken bringt“, sagt Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB AG.

Optisch neu beim neuen Heimtrikot für die Saison 2023/2024 ist das zentral angeordnete Vereinswappen. Das gab es auch schon in der Saison 2018/2019, danach erfolgte der Ausrüsterwechsel von Puma zu Jako. Nun finden sich auf dem Trikot auch farbliche (rote) Applikationen, die so angeordnet sind, dass sie die Konturen des Wappens nachempfinden. Der Brustring ist wieder durchgezogen, findet sich also auch am Rücken wieder.

Auswärtstrikot und drittes Outfit folgen noch

„Im Zentrum steht der VfB. Beim neuen Heimtrikot kommt diese Botschaft nicht nur über die traditionelle Platzierung des Wappens und die davon ausgehenden Designelemente zur Geltung. Die erste Auflage des Heimtrikots ohne Sponsorenlogos gibt den Fans die historische Möglichkeit, die pure Verbundenheit zu ihrem Herzensverein am Körper zu tragen“, sagt Tobias Röschl, Vorstandsmitglied beim VfB-Ausrüster Jako, „wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem VfB Stuttgart wieder ein unverwechselbares Heimtrikot entwickelt haben, das der Tradition und Geschichte des Vereins gerecht wird.“

Wie in jedem Jahr wird es in den kommenden Wochen noch ein Auswärtstrikot und ein drittes Outfit geben. Ein erstes Torwarttrikot ist auch erhältlich. Es ist gelb mit schwarzem Brustring.