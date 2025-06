VfB Stuttgart: Nico Willig rückt auf – warum der VfB auf Kontinuität setzt

1 Nico Willig trainiert in der kommenden Saison die U 21 des VfB in der dritten Liga. Foto: Pressefoto Baumann Im Nachwuchsleistungszentrum kommt es nach dem Abgang von Markus Fiedler zu einer Trainerrochade. Die Hintergründe der Personalentscheidungen.







Seit Tagen hatte sich der Wechsel abgezeichnet, nun ist er offiziell: Trainer Markus Fiedler (39) verlässt die U 21 des VfB Stuttgart und übernimmt beim Zweitligisten FC Magdeburg, der damit nach dem Abgang von Christian Titz zu Hannover 96 die Nachfolge geklärt hat. Der gebürtige Leonberger Fiedler war 2015 ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB gekommen – wo er dann sukzessive aufrückte und im vergangenen Jahr mit der U 21 den Aufstieg in die dritte Liga schaffte. Nach dem erfolgreichen Klassenverbleib folgt nun der persönliche Karrieresprung zum Zweitligisten aus Magdeburg, der in der zurückliegenden Saison bis zuletzt um den Bundesliga-Aufstieg mitgespielt hatte und nach Informationen unserer Redaktion eine Ablöse von rund 300 000 Euro an die Stuttgarter zahlt.