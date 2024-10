12 Atakan Karazor führt den VfB seit dieser Saison als Kapitän aufs Feld. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Kapitän des VfB spricht über seine Emotionen nach der aufgehobenen Sperre, äußert sich zu seiner Nationalelf-Entscheidung – und traut einem Mitspieler eine große Karriere zu.









Hinter Atakan Karazor liegen bewegte Tage: ein unberechtigter Platzverweis in Wolfsburg, die Aufhebung der Sperre, zudem eine persönliche Entscheidung bei der Nationalelf-Frage – und rund um all das noch das Heimdebüt für den VfB Stuttgart in der Champions League gegen Sparta Prag (1:1).