VfB Stuttgart: Neues aus Turin: Was läuft da mit Chabot und der Alten Dame?

In der Innenverteidigung hat der VfB im Vergleich zur Vorrunde der Vorsaison deutlich an Qualität zugelegt. Doch jetzt soll Juventus Turin Interesse an Jeff Chabot haben.

Es gab beim VfB Stuttgart schon lange kein innigeres Spieler-Pärchen mehr als Ermedin Demirovic und Jeff Chabot. Der Torjäger und der Abwehrchef kennen sich aus gemeinsamen Jugendtagen im Fußballinternat von RB Leipzig – und verbringen beim Pokalsieger abseits des Platzes gerne Zeit miteinander. So lässt sich das Duo vor Spielen regelmäßig gemeinsam beim Friseur die Haare schneiden, geht Kaffee trinken; und wenn der eine mal einen längeren Interview-Termin hat, dann wartet der andere geduldig, bis beide gemeinsam im Auto von dannen fahren.

Geht es nach der ruhmreichen „Gazzetta dello Sport“, der wichtigsten Sportzeitung Italiens, könnte das Duo aber bald auseinander gerissen werden: „Juve über Chabot: Tudor will den ehemaligen Sampdoria-Spieler, Verhandlungen mit Stuttgart“, lautet die Überschrift eines längeren Artikels der Zeitung, die noch immer auf rosa Papier gedruckt wird. Dabei wird man ziemlich konkret: Juve-Trainer Igor Tudor kenne und schätze Chabot aus seiner Zeit in Genua, heißt es. So sei die Alte Dame gewillt, 15 Millionen Euro an Ablöse zu bezahlen – auch, weil das Gehalt Chabots von rund einer Million Euro ja „erschwinglich“ sei.

Die Antwort des VfB auf die Chabot-Geschichte der Gazzetta fällt allerdings knapp und unmissverständlich aus: Es gebe keine Anfrage von Juve, folglich auch keine Verhandlungen – und man verspüre aktuell auch überhaupt kein Bedürfnis, Chabot abzugeben, der in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Nach derzeitigem Stand ist also davon auszugehen, dass der Ex-Kölner den Cannstattern erhalten bleibt. Das erscheint auch sinnvoll, war der 1,95 Meter-Mann in seiner Premierensaison doch die Konstante im Defensivzentrum. Einem Mannschaftsteil, der durch den Abgang von Kapitän Waldemar Anton, dem erneuten Ausfall von Dan-Axel Zagadou sowie diverser weiterer Verletzung in der Vorrunde der Vorsaison die größte Schwachstelle beim VfB gewesen ist.

45 Pflichtspiele hat Jeff Chabot daher absolviert – und dabei seinem ersten Bundesligator beim Spiel in Dortmund sogar noch zwei weitere Treffer (in Bochum sowie bei Union Berlin) folgen lassen. Es ist also keine Frage, dass sich der Deutsch-Franzose beim VfB einen wichtigen Status erarbeitet hat – allerdings ist die Konkurrenzsituation um den 27-Jährigen herum sukzessive größer geworden.

Spielte in der zweiten Halbzeit beim 7:1-Testspielsieg in Fellbach: Ameen Al-Dakhil Foto: Baumann

Während Anrie Chase, der zu Beginn der Vorsaison als Erstliga-Neuling in die Bresche gesprungen war, ganz dicht vor einem Wechsel zu RB Salzburg steht, haben vor allem die beiden Winter-Neuzugänge Finn Jeltsch und Luca Jaquez die Qualität in der Innenverteidigung auf ein neues Niveau gehoben. Zudem ist Dan-Axel Zagadou wieder zurück und Ameen Al-Dakhil fit und gut in Form. Das nährt die Hoffnung auf stabile Leistungen in der Abwehrmitte, der einst größten Problemzone des Bundesliga-Neunten.

Während der Niederländer Ramon Hendriks nach wie vor ein verlässlicher Back-Up-Spieler ist, war es zunächst vor allem Finn Jeltsch, 18, der in Stuttgart ruckzuck durchstartete. Beim Test in Fellbach (7:1), wo sich leichte Adduktorenprobleme bemerkbar machten, war zudem nicht zu übersehen, dass der Ex-Nürnberger in der Sommerpause durch Krafttraining physisch noch mal zugelegt hat.

Mit vollem Elan und viel Ehrgeiz ist aber auch der Innenverteidiger-Kollege Luca Jaquez bei der Sache. So zeigte der Neue vom FC Luzern immer stärkere Form und bewies, dass er souverän und fehlerfrei auf höchstem Niveau agieren kann. Der bisherige Höhepunkt: Jaquez stand im Pokalfinale in der Startelf – und spielte 90 Minuten durch.

Derlei Erfolgsgeschichten hat Ameen Al-Dakhil in der Vorsaison nicht geschrieben. Während der belgische Nationalspieler zwischen Verletzungen, Krankheit und einer Rotsperre hin und her schwankte, sieht es jetzt besser aus. Al-Dakhil ist fit und motiviert – und soll zu einem echten Faktor im Abwehrzentrum werden, da es an seinen spielerischen Qualitäten trotz der Seuchensaison zum Einstieg keine Zweifel gibt.

Neben Chabot, Jeltsch, Jaquez, Al-Dakhil und Hendriks rundet Dan-Axel Zagadou das aktuelle Angebot an Innenverteidigern beim VfB ab. Bleibt der ehemalige Dortmunder Borusse nach zwei Knieoperationen binnen zehn Monaten gesund und kommt wieder an seine Topform heran, wackelt bei Chabot sogar der Status als Abwehrchef.