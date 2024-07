VfB Stuttgart: Neuerung im Ticketing – das Losverfahren kommt

1 VfB-Fans in Leverkusen: Beim Supercup kommt das Losverfahren. Foto: Baumann

Der VfB wird den Ticketverkauf in der kommenden Saison neu organisieren – und je nach Spiel unterschiedlich gestalten. Die Details zum Ablauf.









Am 17. August gastiert der VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen – und das Spiel um den Supercup ist nicht nur aus sportlicher Sicht eine ungewohnte Erfahrung. Auch beim Ticket-Verkauf wird man neue Wege gehen und erstmals ein Losverfahren anwenden. Das funktioniert wie folgt: In einem Zeitfenster zwischen diesem Donnerstag (9 Uhr) und kommendem Montag (13 Uhr) kann sich jedes VfB-Mitglied digital für bis zu zwei Karten bewerben. Der Zeitpunkt der Bewerbung spielt keine Rolle, man muss also nicht wie bisher zu einem festen Zeitpunkt zum Verkaufsstart vor dem Rechner oder am Handy sitzen. Vielmehr werden die Tickets nach Ende der Bestellphase nach dem Zufallsprinzip zugeteilt.