1 Schnürt noch regelmäßig die Kickstiefel für die VfB-Traditionsmannschaft: Ehrenspielführer Guido Buchwald Foto: Eva Herschmann

Während die Profis urlauben, ist die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart in diesen Wochen auf Tour. Doch einen prominenten Kader aufzubieten, fällt nicht immer leicht.









Beim TSV Gaildorf gibt es am ersten Juli-Wochenende mit dem 175-Jahr-Jubiläum mächtig was zu feiern. Ein großer Festakt steht bevor, zu dem sich auch die fußballerische Prominenz aus der Landeshauptstadt angesagt hat. Am 1. Juli tritt eine Gaildorfer Ü-40-Auswahl gegen die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart an. Einen Tag später wartet beim 1. Göppinger SV zur besten Frühschoppenzeit um 11 Uhr die nächste Herausforderung auf die Stuttgarter Altstars. „Das wird ein hartes Wochenende“, sagt Cacau und lacht.