1 Von links: Bayern-Star Thomas Müller mit den beiden VfB-Profis Chris Führich und Deniz Undav beim Nationalmannschaftstraining. Foto: dpa/Federico Gambarini

Im Trainingslager der Nationalmannschaft neckt VfB-Stürmer Deniz Undav den Münchner Thomas Müller fast täglich. Der eigentliche Sprücheklopfer Müller müsse erst einmal „leise“ sein, stellte der Stuttgarter lachend fest.









Link kopiert



Deniz Undav kostet die Vizemeisterschaft des VfB Stuttgart so richtig aus und neckt den eigentlichen Sprücheklopfer Thomas Müller von Bayern München im Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft fast täglich. „Der Thomas hört einiges von mir“, sagte der Stürmer und fügte breit grinsend an: „Wenn sie wieder vor dem VfB sind, kann er wieder was sagen. Bis dahin muss er leise sein und sich meine Witze anhören.“