19 Hängende Köpfe beim VfB Stuttgart nach dem Remis gegen Bochum. Foto: dpa/Marijan Murat

Erst im Glück mit einem Eigentor, dann im Schockzustand nach dem späten Elfmeter: Abstiegskandidat VfB Stuttgart kann auch gegen den VfL Bochum nicht gewinnen. So blickt die Presse auf die Partie der Schwaben.















Link kopiert

Stuttgart - Der Schock des schweren Patzers im Abstiegskampf des VfB Stuttgart sitzt tief. Die Schwaben waren so nah dran an drei ganz wichtigen Punkten. Bis in die Nachspielzeit hinein führte die Elf von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo gegen den VfL Bochum, dann ein Foul, ein Pfiff, ein Strafstoß. Das Spiel endete 1:1.

Wir haben uns die Beiträge aus der Presse angesehen und zusammengetragen:

Der Rückstand auf den FC Augsburg und den Relegationsplatz verkürzte sich nach dem enttäuschenden Remis nur minimal auf drei Punkte. „Stück für Stück scheint der dritte Abstieg seit 2016 für den nun seit acht Spielen sieglosen VfB näher zu rücken“, schreibt die Nachrichtenagentur dpa.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Einzelkritik zum VfB Stuttgart

Presse sieht das Abstiegsgespenst näher kommen

Nicht viel positiver bewertet der Kicker die Situation in Bad Cannstatt. „Ein 1:0-Sieg dank eines Eigentors – es wäre der vielleicht passendste aller Befreiungsschläge für den VfB Stuttgart gewesen.“ Stattdessen hingen auch nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum wieder Schultern und Köpfe bei den abstiegsbedrohten Schwaben. Beim Ausgleichstreffer der Bochumer „standen sich die Schwaben in der Nachspielzeit selbst im Weg.“

Die Bild rückt die Leistung vom Rekordmeister-Bezwinger Bochum in den Fokus und hinterfragt den „völlig mysteriöse Bayern-Fluch“. Wie schon die vergangenen acht Bayern-Bezwinger habe auch Bochum das folgende Liga-Spiel nicht für sich entscheiden können – und sei somit das nächste Opfer der Serie.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie der VfB mit dem nächsten Nackenschlag umgeht

Schock und Enttäuschung – VfB in schwieriger Situation

„Lange Zeit hatte es nach einem Befreiungsschlag für den VfB Stuttgart ausgesehen, doch letztlich endete das nächste Heimspiel in einer großen Enttäuschung“ fasst Sport 1 zusammen. Die Zahlen sprechen für sich: „Die Rückrunde verlief für den VfB bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte das Heimteam noch kein einziges Mal. Stuttgart befindet sich derzeit im Tabellenkeller. Vier Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen hat der VfB Stuttgart derzeit auf dem Konto.“

„Spätes Tor schockt den VfB“, titelt die Sportschau. „Erst im Glück mit einem Eigentor, dann im Schockzustand nach dem späten Elfmeter: Abstiegskandidat VfB Stuttgart kann auch gegen den VfL Bochum nicht gewinnen.“