VfB Stuttgart: Mit schlauem Plan zum fünften Sieg gegen Dortmund in Serie

10 Nach dem Abpfiff genießen die VfB-Profis Ramon Hendriks, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Angelo Stiller und Leonidas Stergiou (v.li.) den Sieg in Dortmund. Foto: IMAGO//Malte Ossowski

Die Stuttgarter lassen sich beim BVB nicht auf einen Schlagabtausch ein. Beim 2:1-Sieg erzielt die Hoeneß-Elf die Tore zum richtigen Zeitpunkt – und vermiest den Einstand von Dortmunds Coach Niko Kovac.









Nach dem Gang in die Kurve, wo sich die 8000 mitgereisten VfB-Fans im Dortmunder Stadion in den Armen lagen, bekam Jeff Chabot sein Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Der VfB hat mit dem verdienten 2:1 (0:0)-Erfolg beim BVB seine kleine Delle in der Bundesliga nach den Niederlagen in Mainz sowie gegen Gladbach überwunden. Und Chabot, der wackere Abwehrchef der Stuttgarter, er hatte mit dem wichtigen Treffer zum 2:0 (61.) sein erstes Bundesligator überhaupt erzielt.