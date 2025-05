VfB Stuttgart: Die MHP-Arena glänzt in Pokalsieg-Optik

Seit die neue Haupttribüne der MHP-Arena vor zwei Jahren fertiggestellt wurde, bieten auch die LED-Anzeigen am Einlass ganz neue Möglichkeiten und können je nach Anlass mit wechselnden Schriftzügen bespielt werden. Da lag es auf der Hand, den jüngsten Triumph des VfB Stuttgart auch optisch ins Bild zu setzen: An sämtlichen Eingängen prangt derzeit der Schriftzug „DFB-Pokalsieger 2025“ in roter Schrift auf weißem Grund, seitlich eingerahmt durch die goldene Trophäe.

Die Überführung zum Stadion. Nächste Woche findet hier das Final Four der Uefa statt. Foto: David Scheu

Zugleich wirft bereits das nächste Event seine Schatten voraus: In neun Tagen findet das Halbfinale der Nations League zwischen Frankreich und Spanien in Stuttgart statt, weshalb der europäische Fußballverband Uefa das Stadion derzeit bereits entsprechend umgestaltet: Am VIP-Eingang sowie an der Überführung über der Mercedesstraße weisen große Banner auf das Final Four in der kommenden Woche hin. Mehr Eindrücke von der MHP-Arena sehen Sie in der Bildergalerie.